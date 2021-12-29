Во дворце Дадиани возродили традицию рождественских балов

Спустя почти сто лет во дворце Дадиани в Зугдиди возродили традицию рождественских балов. Праздничный вечер с участием около 200 пар профессиональных танцоров состоялся в знаменитой резиденции наследника семьи правителей Самегрело, князя Нико Дадиани. Сегодня это государственный историко-архитектурный музей.

Традиция проводить балы на западный манер была установлена в Зугдиди княгиней Екатериной Чавчавадзе. Министерство культуры Грузии решило возродить ее. Сценарий мероприятия, изучив архивные материалы, подготовил директор Музея истории культуры «Дворец искусств» Георгий Каландия.

После съемок рождественского бала было принято решение оставить всю новогоднюю иллюминацию и украшения до конца новогодних праздников. С 29 декабря все желающие могут посетить украшенный дворец Дадиани.

Съемка бала будет транслироваться на телеканале «Имеди» в новогоднюю ночь.