269945911 1637678449916965 171067146984092189 n #новости Дворец Дадиани, Зугдиди

Во дворце Дадиани возродили традицию рождественских балов

SOVAОт

Спустя почти сто лет во дворце Дадиани в Зугдиди возродили традицию рождественских балов. Праздничный вечер с участием около 200 пар профессиональных танцоров состоялся в знаменитой резиденции наследника семьи правителей Самегрело, князя Нико Дадиани. Сегодня это государственный историко-архитектурный музей.

266765145 1072625440257750 3947726758966801338 n #новости Дворец Дадиани, Зугдиди

Традиция проводить балы на западный манер была установлена в Зугдиди княгиней Екатериной Чавчавадзе. Министерство культуры Грузии решило возродить ее. Сценарий мероприятия, изучив архивные материалы, подготовил директор Музея истории культуры «Дворец искусств» Георгий Каландия.

269910719 324485209544032 3955103676394696582 n #новости Дворец Дадиани, Зугдиди

После съемок рождественского бала было принято решение оставить всю новогоднюю иллюминацию и украшения до конца новогодних праздников. С 29 декабря все желающие могут посетить украшенный дворец Дадиани.

Съемка бала будет транслироваться на телеканале «Имеди» в новогоднюю ночь.

269958977 885919048746796 1900869398812276279 n #новости Дворец Дадиани, Зугдиди

SOVA

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