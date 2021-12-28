В Грузии подтверждено 63 случая «Омикрона»

В Грузии выявлено 63 случая инфицирования коронавирусом штамма «Омикрон». Об этом заявил директор Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Сегодня в стране лабораторно подтверждено 63 случая «Омикрона». Мы уже подсчитываем, сколько процентов приходится на «Омикрон» из числа еженедельных положительных результатов ПЦР-тестов, и эта цифра колеблется в районе 1,1%», — сказал Гамкрелидзе.

По словам эпидемиолога, ни один из 63 случаев не протекает тяжело, и большинство инфицированных пациентов вакцинированы. Кроме того, шесть человек ранее уже перенесли коронавирус.

Согласно прогнозам Амирана Гамкрелидзе, через 2-3 ожидается, что «Омикрон» станет доминантным штаммом в Грузии.

В свою очередь замминистра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что главный риск, связанный с этим штаммом, — его быстрое распространение. А в таких ситуациях возникает необходимость в экстренной мобилизации коечного фонда.

«У нас есть опыт полевых госпиталей, и на данном этапе это не большой вызов. Болезнь протекает в основном в средней и легкой форме, особенно у вакцинированных пациентов. Если пациент вакцинирован, риски, связанные с «Омикроном», значительно снижаются», — отметила Габуния.