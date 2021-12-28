Представителя Омбудсмена Грузии не пустили в больницу к Саакашвили

Представителя Народного защитника Грузии и медиков консилиума врачей не пустили к третьему президенту страны Михаилу Саакашвили в Горийском военном госпитале. По словам представителя Омбудсмена Сабы Брачвели, их целью было получить информацию об обращении с политиком, а также о возможных случаях жестокого обращения. Однако им не позволили это сделать.

«Мы просили о встрече с дежурным врачом, но и с ним встретиться не позволили. Мы встречались только с дежурным неврологом перед камерами. В этих обстоятельствах мы не стали бы говорить с ним о конфиденциальной и медицинской информации. Кроме того, дежурный невролог не имеет контакта с пациентом Саакашвили», — сказал Брачвели.

По его словам, согласно законодательству, представители Омбудсмена Грузии имеют право в любое время встретиться с заключенным в закрытом учреждении. «Препятствование нашему входу сюда является нарушением закона о Народном защитнике. За этим должен последовать правовой ответ», — добавил он.

Напомним, 27 декабря Михаил Саакашвили был выписан из военного госпиталя в Гори, однако при попытке его перевода в руставскую тюрьму он оказал сопротивление. Как заявили в Специальной пенитенциарной службе, на фоне волнения у него подскочило артериальное давление, поэтому было принято решение временно оставить экс-президента в больнице.

По словам самого Саакашвили, у него случился «абсолютный гипертонический криз»: «Такого давления и пульса у меня еще никогда не было». Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». Как отметил Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.