Пенитенциарная служба: Саакашвили временно останется в госпитале Гори

Осужденный Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале. Об этом говорится в заявлении, распространенном Специальной пенитенциарной службой Грузии.

«В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного Михаила Саакашвили, медперсоналом было принято решение о его выписке из Горийского военного госпиталя. Михаил Саакашвили не подчинился законным требованиям Специальной пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 Рустави. На почве волнения у него отмечалось изменение давления, в результате Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отложить законную меру перевода».

По словам Саакашвили, вчера, 27 ноября, его пытались силой отправить в тюрьму, и ему стало плохо. «Я попросил проверить артериальное давление и пульс. Давление у меня было 180, когда измеряли второй раз – 200 на 110. Мое нормальное давление – 120 на 80. Это был абсолютный гипертонический криз. Такого давления и пульса у меня еще никогда не было».

Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». По словам Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.