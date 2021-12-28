Коронавирус в Грузии: статистика 28 декабря

В Грузии за сутки выявлен 2 676 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 928 030-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 063;

Имерети – 439;

Самегрело – Земо Сванети – 227;

Аджария – 213;

Шида Картли – 171;

Кахети –148;

Гурия – 142;

Квемо Картли – 110;

Мцхета-Мтианети – 75;

Самцхе-Джавахети – 45;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 43.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 966 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 888 022 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 63 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 646 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 336 (-353). В тяжелом состоянии находятся 1 275 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 297 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 951 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 857 человек;

В карантинных пространствах находятся – 42 человека;

Проходят лечение на дому – 20 528 человек;

На самоизоляции находятся – 31 852 человека.

За последние 24 часа был проведен 42 772 теста. В том числе 28 677 исследований на антиген и 14 095 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,26%. Показатель за последние 14 дней – 5,74%.