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Коронавирус в Грузии: статистика 28 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 2 676 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 928 030-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 063;
  • Имерети – 439;
  • Самегрело – Земо Сванети – 227;
  • Аджария – 213;
  • Шида Картли – 171;
  • Кахети –148;
  • Гурия – 142;
  • Квемо Картли – 110;
  • Мцхета-Мтианети – 75;
  • Самцхе-Джавахети – 45;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 43.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 966 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 888 022 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 63 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 646 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 336 (-353). В тяжелом состоянии находятся 1 275 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 297 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 951 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 857 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 42 человека;
  • Проходят лечение на дому – 20 528 человек;
  • На самоизоляции находятся – 31 852 человека.

За последние 24 часа был проведен 42 772 теста. В том числе 28 677 исследований на антиген и 14 095 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,26%. Показатель за последние 14 дней – 5,74%.

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