Грузия в 2021-м: великие люди, покинувшие нас

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы публикуем по две подборки ключевых, знаковых или просто забавных событий из мира политики, культуры и спорта. Эта подборка – самая печальная. В ней оказались выдающиеся люди, покинувшие нас в 2021 году.

Темур Циклаури

1 февраля в возрасте 75-ти лет скончался известный грузинский певец Темур Циклаури. Причиной кончины музыканта стали осложнения, вызванные Covid-19.

Циклаури родился в поселке Коджори недалеко от Тбилиси. Проучился в Институте иностранных языков, но выбрал творческую профессию. Уже в 21 год стал артистом Филармонии Грузии.

В период с 1967 по 1972 год Темур Циклаури был участником ансамбля «Цицинатела», а в 1972-м стал солистом ансамбля «Иверия», принял участие в съемках нескольких фильмов. В 1990 году получил звание Народного артиста Грузии, а в 2010-м за особые заслуги перед городом Циклаури признали почетным гражданином Тбилиси. Спустя четыре года, в 2014-м, перед Большим концертным залом Тбилиси была открыта именная звезда музыканта.

Тамаз Гамкрелидзе

13 февраля на 91-м году жизни скончался академик Тамаз Гамкрелидзе – всемирно известный лингвист, востоковед и индоевропеист.

Гамкрелидзе известен не только как ученый – он всегда отличался активной гражданской позицией, был вовлечен в политическую и общественную жизнь страны.

Он был членом Академии наук СССР (1984), академиком РАН (1991) и президентом Академии наук Грузии (2005-2013). Кроме того, в 1989-1990 годы был народным депутатом СССР, а в 1990-2004 годы – депутатом парламента Грузии.

Одним из самых ярких не научных, а политических выступлений Тамаза Гамкрелидзе стала его речь на съезде народных депутатов СССР по вопросу жесткого разгона мирной демонстрации в Тбилиси 9 апреля 1989 года.

Анзор Эркомаишвили

31 марта на 81-м году жизни скончался известный грузинский фольклорист, композитор, основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Эркомаишвили родился 10 августа 1940 года в Батуми. Его дед был певцом-самоучкой. Именно по его совету Анзор получил высшее музыкальное образование, поступил в культурно-просветительскую школу, а затем – в Тбилисскую государственную консерваторию, которую окончил в 1969 году.

В 1980-м Эркомаишвили получил звание народного артиста Грузии. А в 2001 году по его инициативе и при поддержке ЮНЕСКО был создан Международный центр грузинской народной песни, подготовлена и издана часть Антологии ХХ века (1901-2001), в которую вошли лучшие произведения.

В 2009 году Анзор Эркомаишвили возглавил Национальный фольклорный центр, а в 2014-м ему присвоили звание Почетного горожанина Тбилиси.

Кахи Кавсадзе

Легендарный грузинский актер Кахи Кавсадзе скончался 27 апреля в возрасте 85-ти лет. В конце ноября 2020 года у Кавсадзе был диагностирован коронавирус, потребовалась госпитализация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. В декабре в клинике, где актер проходил курс лечения, сообщили, что он выздоровел. Впрочем, уже в феврале Кавсадзе вновь попал в больницу – с двусторонней пневмонией. Два месяца доктора боролись за его жизнь, но 27 апреля актера не стало.

Кахи Кавсадзе – один из самых узнаваемых актеров Грузии, получивший известность далеко за пределами страны. Он исполнил ведущие роли в порядка 80-ти фильмов. Среди его работ – «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние».

Широкую известность за пределами Грузии актеру принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни» 1969-го года.

Резо Габриадзе

Писатель, художник, режиссер театра и кино Резо Габриадзе скончался 6 июня в возрасте 84-х лет.

Габриадзе родился в Кутаиси в 1936 году. Он является автором более 35 фильмов, среди которых «Мимино», «Чудаки», «Трое на дороге» и пр. В 1981 году режиссер основал известный Театр марионеток в Тбилиси.

Кроме прочего, Габриадзе был художником, скульптором и мастером книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене «От Эйзенштейна до Тарковского». Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.

Габриадзе – обладатель Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), «Ника», «Триумф», «Золотая маска» (Россия). Он также был удостоен звания кавалера Ордена искусств и литературы Французской Республики.

Гела Чарквиани

9 ноября 2021 года на 83-м году жизни скончался дипломат, публицист, писатель и педагог Гела Чарквиани. Он родился 1 марта 1939 года в Тбилиси в семье Кандида Чарквиани – советского партийного деятеля, первого секретаря ЦК КП(б) Грузинской ССР.

Гела окончил Тбилисский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1970 году стажировался в США в Мичиганском университете. В 1976-1994 годах Чарквиани вел телевизионную передачу «Глобус». В 1984-1992 был заместителем председателя общества культурных связей Грузии с зарубежными странами, а с 1992 года – главным советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам международных отношений. В 1995 году Чарквиани возглавил службу международных отношений Государственной канцелярии Грузии. Впоследствии он работал и в команде президента Михаила Саакашвили.

Джемал Чкуасели

18 декабря на 86-м году жизни скончался выдающийся грузинский хореограф, певец и руководитель ансамбля «Эрисиони» Джемал Чкуасели. По данным СМИ, он страдал болезнью Паркинсона.

Чкуасели родился 18 мая 1935 года в селе Шемокмеди (Гурия) в семье известного певца Шермадина Чкуасели. Именно отец привил ему любовь к уникальному грузинскому фольклору.

В 1976-1979 годы Чкуасели был певцом Государственного ансамбля грузинской народной песни и танца; в 1979-1986 годы – директором, художественным руководителем и главным дирижером Кутаисского государственного ансамбля песни и танца. В 1986-2015 годы был назначен директором и худруком Грузинского государственного академического ансамбля песни и танца (с 1999 года переименован в «Эрисиони»); а с 1997 года стал директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.

В 1990 году Джемал Чкуасели был удостоен звания Народного артиста Грузии, а в 1995-м – кавалера Ордена Чести. 18 мая 2013 года перед Государственным драматическим театром имени Александра Цуцунава в Озургети была торжественно открыта звезда, названная его именем. А 17 мая 2015 года Джемал Чкуасели был удостоен высшей награды министерства культуры – «Жрец искусства» – за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.