Министр юстиции о Саакашвили: заключенный не может быть в больнице после окончания лечения

«Естественно, заключенный не может находиться в медицинском учреждении после окончания лечения». Так министр юстиции Грузии Рати Брегадзе прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг третьего президента страны Михаила Саакашвили. Политик проходил лечение в военном госпитале в Гори и 27 декабря был выписан из больницы.

По словам главы Минюста, Саакашвили не подчинился требованиям сотрудников Специальной пенитенциарной службы о переводе в 12 исправительное учреждение в городе Рустави. На фоне волнения у него подскочило давление. По словам Брегадзе, в связи с этим и было принято решение временно отложить «законную меру о переводе».

Ранее с аналогичным заявлением выступила и Специальная пенитенциарная служба Грузии.

По словам самого Саакашвили, вчера, 27 ноября, его пытались силой отправить в тюрьму, и ему стало плохо. «Я попросил проверить артериальное давление и пульс. Давление у меня было 180, когда измеряли второй раз – 200 на 110. Мое нормальное давление – 120 на 80. Это был абсолютный гипертонический криз. Такого давления и пульса у меня еще никогда не было».

Экс-президент утверждает, что после этого его пытались вывести силой, но он сопротивлялся. «Затем я вырубился, и что было дальше уже не помню». По словам Саакашвили, когда он пришел в себя, врач сказал, что он останется в больнице.