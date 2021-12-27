СГБ сообщает о незаконном задержании оккупационными силами двух граждан Грузии

Служба государственной безопасности сообщает о незаконном задержании оккупационными силами еще двух граждан Грузии. Инцидент произошел в Шида-Картли, недалеко от села Лопани за демаркационной линией.

По данным СГБ, после незаконного задержания была активирована «горячая линия», уведомлен Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.

«Служба государственной безопасности вместе со своими международными партнерами активно участвует в проводимых мероприятиях по немедленному освобождению граждан Грузии.

Незаконные задержания значительно усложняют обстановку на линии оккупации и обстановку безопасности на оккупированных территориях и ставят под угрозу повседневную жизнь местных жителей. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания», — заявили в Службе государственной безопасности.