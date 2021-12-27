Саакашвили прокомментировал встречу с «бывшим политическим врагом» Маргвелашвили

Михаил Саакашвили прокомментировал свою встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили, которая прошла в военном госпитале Гори сегодня, 27 декабря.

«У меня была действительно замечательная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, 4-м президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня «личным политическим заключенным Владимира Путина». Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время», — написал экс-президент на своем Telegram-канале.

Напомним, встреча двух экс-президентов Грузии состоялась в рамках инициативы Саломе Зурабишвили о национальном примирении.