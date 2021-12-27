Минздрав Грузии возглавит бывший замминистра обороны

Новым министром здравоохранения Грузии назначен бывший заместитель министра обороны Зураба Азарашвили. Он заменит на посту подавшую недавно в отставку Екатерину Тикарадзе. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Как вы знаете, Екатерина Тикарадзе подала в отставку, прежде всего я хочу поблагодарить ее за работу и пожелать успехов. Сегодня мы представляем нового министра здравоохранения Зураба Азарашвили. Он имеет степень магистра бизнес- администрирования, большой опыт финансового менеджмента. Сильный менеджер. Мы проверили и убедились в этом, когда я был министром обороны. Зураб Азарашвили тогда был главой компаний «Дельта» и «Тбилавиамшени». Под его непосредственным руководством был реализован ряд важных проектов, в том числе восстановление грузинской авиации. Также много других проектов, связанных с укреплением наших сил обороны и так далее.

Зураб Азарашвили — очень порядочный, образованный человек, вырос в семье врача», — сказал Гарибашвили.

Напомним, Екатерина Тикарадзе объявила о своей отставке на брифинге 9 декабря в офисе «Грузинской мечты». По ее словам, она продолжит свою деятельность в политсовете «Грузинской мечты». Тикарадзе возглавляла ведомство с 18 июня 2019 года.