Грузия в 2021-м: главные кейсы года

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы будем публиковать по две подборки ключевых, знаковых или просто забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке мы собрали самые громкие судебные разбирательства 2021 года.

Дело Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили, вернувшийся в Грузию, как он сам говорит, чтобы «спасти ее», оказался в положении, когда его самого пытались спасти соратники и сторонники. После эффектного появления на родине, экс-президент был арестован. Он сразу же объявил голодовку, которую держал около 50 дней. Отказаться от крайней формы протеста политик согласился лишь после того, как был переведен из тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

Перевода экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику неоднократно требовали его сторонники на масштабных акциях протеста. На фоне одного из митингов у Руставской тюрьмы Специальная пенитенциарная служба распространила кадры «приема пищи» Михаилом Саакашвили. Видео, согласно их заявлению, демонстрировало, как экс-президент принимает еду и натуральные соки. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе: одни назвали Саакашвили «лжецом», другие говорили, что под надзором медперсонала он принимал добавки, необходимые для поддержания жизнедеятельности.

Специальная пенитенциарная служба позднее распространила новые кадры с участием третьего президента. Правда на них уже было зафиксировано, как сотрудники учреждения силой доставляют его в больницу при Глданской тюрьме.

Дело Ники Мелия

В феврале 2021 года грузинский спецназ устроил рейд в офисе крупнейшей оппозиционной партии – «Единого национального движения». Ее лидера Нику Мелия задержали и поместили под арест. Все потому, что в рамках дела о штурме парламента 20 июня 2019 года Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении политика с залога на заключение под стражу. В результате на Грузию обрушилась критика со стороны международных партнеров. А политический кризис породил нового лидера.

Прямо из тюремной камеры председатель «Единого национального движения», залог за которого внес Евросоюз, шагнул в новую политическую реальность. За период его пребывания в тюрьме часть оппозиции успела подписать «Соглашение Шарля Мишеля» – документ о выходе из политического кризиса, войти в парламент и приступить к депутатской деятельности. В сентябре парламент Грузии одобрил законопроект об амнистии, которая освобождает от уголовной ответственности обвиняемых в подготовке совершения преступлений, связанных с событиями 19-21 июня 2019 года. Мелия неоднократно заявлял, что не согласится подписывать пункт документа, связанным с амнистией, поскольку «переписывать историю» нельзя. Но его партия «Соглашение Мишеля», предусматривающее «амнистию 20 июня», все же подписала.

Страсбург: «Грузия vs Россия»

Спустя 12 с половиной лет после «августовской войны» 2008 года Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу «Грузия против России». В своем иске Тбилиси требовал признать Москву виновной в нарушении целого ряда статей Конвенции о защите прав человека. И Страсбург признал. Правда, за действия, совершенные не во время самой войны, а после нее.

21 января Большая палата ЕСПЧ постановила, что события, происходившие в ходе активной фазы боевых действий (8-12 августа), не подпадали под юрисдикцию Российской Федерации. Страсбург, при этом, постановил, что Москва осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда должна была вывести свои войска. Соответственно, она несет ответственность за нарушения прав человека, имевшие место в указанный период.

В Тбилиси вердикт назвали «исторической победой», в то время как в Москве акцентировали внимание на том, что Суд «признал необоснованными» некоторые обвинения Грузии.

Тем не менее, решение Страсбурга стало прецедентным. В будущем, опираясь на вердикт ЕСПЧ, Тбилиси сможет выступать с более успешных позиций в Международном уголовном суде в Гааге (МУС) или в других международных инстанциях.

Нона Гаприндашвили против Netflix

Грузинский гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала против американской компании Netflix иск на пять миллионов долларов в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса. Причина – неточности в описании легендарной грузинской шахматистки в фильме «Ход королевы». В заключительном эпизоде ставшего одним из самых рейтинговых мини-сериалов ее представляют как русскую шахматистку, никогда не игравшую с мужчинами. Таким образом, создатели сериала за минуту экранного времени допустили сразу две фактологические ошибки в биографии единственной не вымышленной героини картины.

Позднее сценарист и продюсер сериала «Ход королевы» Фрэйм Скотт признался на допросе, что знал правду о достижениях Гаприндашвили. Это подтверждает преднамеренное распространение Netflix ложных данных.

Убийство Шанае Брук

Летом 2021 года в Тбилиси после поисков на склоне горы Мтацминда была найдена мертвой пропавшая гражданка Австралии Шанае Брук. Шанае была преподавателем английского языка и некоторое время проживала в Тбилиси. Последний раз девушка выходила на связь со своими друзьями в момент, когда на нее напали: она кричала, чтобы ее не трогали, и звала о помощи.

Об исчезновении иностранки стало известно благодаря соцсетям. Друзья девушки попросили пользователей интернета помочь в ее поисках. В поисковой операции участвовали несколько десятков волонтеров. По факту смерти Шанае на 40-й день после трагедии был задержан 33-летний житель Тбилиси Рафаэль Мурсакулов. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Убийство Брук возымело эффект домино. В социальных сетях одна за другой стали появляться истории о нападениях, которые происходили в этом районе ранее с другими девушками. Многие пользователи заговорили о том, что не чувствуют себя в безопасности, а параллельно резко подскочил спрос на газовые баллончики и перцовые спреи. Компании-поставщики были вынуждены экстренно заказывать дополнительные партии продукции.