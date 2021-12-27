Бибилов: уровень жизни у нас выше, чем в Грузии

Де-факто президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов 26 декабря провел встречу с жителями Цинагари Ахалгорского района и близлежащих населенных пунктов.

Встреча проходила в формате вопрос-ответ, передает «Рес». В самом начале Бибилов, не дожидаясь вопроса присутствующих, начал говорить о Грузии. В частности, он отметил, что «пункты пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией гражданами в упрощенном порядке были закрыты после выставления незаконного грузинского поста в районе села Цнелис Знаурского района».

«К сожалению, у этой проблемы нет легкого решения, зависящего только от меня как от президента Южной Осетии. Закрытие границы напрямую связано с решением грузинских властей выставить незаконный пост на территории Республики Южная Осетия. Для разрешения этой проблемы необходимо убедить грузинскую власть поменять политику по отношению к гражданам Южной Осетии и прекратить провокационные действия.

Что касается родственников, проживающих на территории Грузии, мы будем рады принять их в нашей республике, они могут переехать сюда и жить со своими родными. Уровень жизни у нас выше, чем в Грузии и без работы они не останутся», – сказал он.

В ответ на обращение одного из участников встречи, желающего выехать в Грузию, Бибилов отметил, что ему известны случаи, когда жители района, выехавшие на территорию Грузии, затем незаконно пересекают границу с целью получения югоосетинской пенсии.

«Затем они пытаются выехать обратно под предлогом тяжелой болезни и необходимости прохождения лечения на территории сопредельного государства. Нужно выбрать, и определиться с постоянным местом жительства. А если у вас есть проблемы со здоровьем, вам нужно обратиться в Минздрав и вам окажут медицинскую помощь или в Южной Осетии, или направят в медучреждения Российской Федерации», – сказал Бибилов.