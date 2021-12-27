Грузия в 2021-м: самые успешные фильмы года - SOVA

«Брайтон 4»

Лента грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4»

рассказывает историю грузинского борца, эмигрировавшего в США. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Выдающийся актер играл бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром.

«Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.

Фильм был представлен на многих международных кинофестивалях и получил несколько престижных наград. Одна из последних – приз на кинофестивале Red Sea International Film Festival в Саудовской Аравии, победа в трех номинациях на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Кроме того, картина вошла в лонг-лист кандидатов на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году.

«Что мы видим, когда смотрим на небо?»

В картине Левана Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?» рассказывается история двух молодых людей – Георгия и Лизы. Они сталкиваются друг с другом на перекрестке их родного Кутаиси. Лиза роняет книгу, а Георгий ее поднимает, и, обменявшись парой ничего не значащих слов, они расходятся. Но утром юноша и девушка просыпаются и не узнают себя в зеркале – их внешность полностью изменилась, они стали другими людьми. Оба, тем не менее, приходят в то самое кафе и начинают там работать.

В этом году фильм был представлен на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, получил престижную награду ФИПРЕССИ – Международной ассоциации кинокритиков на Берлинском кинофестивале 2021 года, а также был удостоен награды «Серебряный Хьюго» на Чикагском международном кинофестивале (США).

«Укрощение»

Документальная лента Саломе Джаши «Укрощение» повествует об увлечении бывшего премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили. В фильме показывается процесс выкорчевывания и перемещения уникальных растений и деревьев в дендропарк на морской курорт Шекветили.

«Укрощение» в этом году было удостоено специального упоминания молодежного жюри на Международном кинофестивале Cinéma du réel во Франции. Также картина была представлена на 71-м Берлинском Международном кинофестивале (Berlin International Film Festival). Кроме того, картина получила сразу две награды, в том числе приз за лучший фильм, на кинофестивале Mexico’s UNAM film festival.

«Смерть Отара»

Картина Сосо Блиадзе «Смерть Отара» рассказывает историю двух семей, которые случайно пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар сбивает на машине человека, после чего, его родные требуют от парня больших денег. Мать Отара начинает поиск средств, чтобы сына не посадили в тюрьму.

Лента была создана при поддержке Национального киноцентра Грузии. Это совместное производство Грузии, Германии и Литвы.

Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году в Карловых Варах в Чехии. В рамках Международного кинофестиваля картина была удостоена специальной награды «Fedeora Award».

«Заброшенная деревня»

Анимационная картина «Заброшенная деревня» режиссера Мариам Капанадзе впервые была представлена в Японии в конце 2020 года. Главный персонаж ленты – заброшенное село, представляющее собой метафору человека, позабывшего, что смыслом сотворения мира является любовь.

Анимационную картину профинансировал Национальный киноцентр Грузии. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение «След XXI».

В конце июня 2021 года картина получила приз на Международном фестивале анимационных фильмов International Festival of Animated Films в Праге. Работа Капанадзе стала победителем в категории Abstract and Non-Narrative Animation. А в середине июля получила сразу две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival). Мультфильм завоевал признание жюри и зрителей. Кроме того, лента вошла в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино в Варне (Болгария).