Женева призывает «Мечту» отозвать законопроект об упразднении Службы Госинспектора

Решение властей Грузии об упразднении Службы государственного инспектора в Женевском офисе Совета по правам человека ООН назвали тревожным. Правозащитники призвали правительство «Грузинской мечты» отозвать внесенный в парламент законопроект.

«Грузия: глубокая озабоченность в связи с предложениями парламента об упразднении офиса государственного инспектора, независимого института, играющего ключевую роль в предотвращении пыток и защите частной жизни. Мы призываем отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных правозащитных механизмов», — гласит сообщение, размещенное в Twitter.

#Georgia: Deep concern over proposals for Parliament to abolish State Inspector's office, an independent institution with key role in #TorturePrevention & privacy protection. We call for the initiative to be withdrawn & to ensure independence of national human rights mechanisms.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 27, 2021