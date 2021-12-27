Аксессуары грузинского бренда Muzaradi появятся в японском ELLE.

Аксессуары от грузинского бренда Muzaradi появятся в февральском номере японского ELLE. Об этом представители бренда сообщили на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, изделия бренда Muzaradi теперь можно будет приобрести в шоуруме UNØ в Токио.

Бренд Muzaradi, который специализируется на головных уборах, был основан Кетеван Херхеулидзе в 2017 году. Слово Muzaradi на грузинском языке означает шлем воина. Кетеван Херхеулидзе решила модернизировать этот головной убор и сделать его современную версию, используя разные ткани.