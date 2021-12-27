Госинспектор об упразднении Службы: это не реформа, это наказание за служение независимости

Государственный инспектор Лонда Толорая раскритиковала намерение властей упразднить Службу Госинспектора. На экстренном брифинге Толорая подчеркнула, что внесенный в парламент законопроект направлен против независимой Службы и призван наказать ведомство за честный труд.

По словам Толорая, инициирование законопроекта совпало с предновогодним периодом, когда абсолютное большинство представителей дипломатического корпуса и международных организаций находится за пределами Грузии, а также с тем, что сама Толорая в декрете.

«Почему-то они посчитали, что имея на руках ребенка, которому несколько дней от роду, я не смогу защитить интересы Службы Госинспектора и каждого ее сотрудника», — сказала она и добавила, что новый законопроект не реорганизует ведомство, а ликвидирует его. Планируемые изменения Толорая назвала опасным прецедентом.

«Упраздняется выборная должность государственного инспектора, на которую до 2025 года была избрана Лонда Толорая и все сотрудники останутся без работы. Вместо того, чтобы квалифицированные сотрудники были перераспределены в два управления, которые будут созданы на платформе Службы <> парламент Грузии решил отпустить домой не только инспектора, но и вообще всех сотрудников. То есть для них неприемлем не только независимый государственный инспектор, но и все сотрудники.

Это очень опасный прецедент не только для Государственной инспекции, это очень опасный прецедент для нашей страны. Для всех выборных должностных лиц это сигнал о том, что они должны быть бдительны. Это также сигнал для всех государственных служащих о том, что за добросовестный труд они могут легко остаться без работы. Служба государственного инспектора, Лонда Толорая никогда не были и никогда не будут против прогрессивной реформы, хотя всем ясно, что это не реформа. Это действие, направленное против независимого учреждения и независимых сотрудников. Это наказание за служение независимости», — сказала Толорая.