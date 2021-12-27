Минздрав не поддерживает открытие ночных клубов

Министерство здравоохранения Грузии не поддерживает открытие ночных клубов Тбилиси из-за угроз, связанных с распространением нового штамма коронавируса. Об этом в беседе с журналистами рассказала замминистра Тамар Габуния. По ее словам, «придется потерпеть и воздержаться от подобных развлечений» еще некоторое время.

«Новый штамм распространяется быстро, и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, поэтому министерство здравоохранения не может поддержать их открытие», — отметила она.

Напомним, владельцы ночных клубов с 17 декабря проводят запланированные ранее мероприятия, утверждая, что все меры предосторожности соблюдаются.

Открытие клубов было анонсировано властями 17 декабря, однако, официально выдано не было. Изначально задержка объяснялась отставкой главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, позже отсутствием премьер-министра в стране.

24 декабря Служба инспекции труда опечатала несколько столичных клубов, в том числе самый известный Bassiani, их владельцы были оштрафован на сумму 3 тысячи долларов каждый.