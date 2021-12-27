Коронавирус в Грузии: статистика 27 декабря

В Грузии за сутки выявлен 986 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 925 354-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 542;

Имерети – 118;

Аджария – 95;

Самегрело – Земо Сванети – 54;

Кахети –52;

Шида Картли – 30;

Квемо Картли – 30;

Мцхета-Мтианети – 20;

Гурия – 25;

Самцхе-Джавахети – 15;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 193 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 885 056 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 71 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 583 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 689 (- 2 278). В тяжелом состоянии находятся 1 269 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 294 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 070 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 903 человека;

В карантинных пространствах находятся – 43 человека;

Проходят лечение на дому – 20 716 человек;

На самоизоляции находятся – 31 854 человека.

За последние 24 часа был проведен 19 701 тест. В том числе 12 838 исследований на антиген и 6 863 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5%. Показатель за последние 14 дней – 5,13%.