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Коронавирус в Грузии: статистика 27 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 986 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 925 354-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 542;
  • Имерети – 118;
  • Аджария – 95;
  • Самегрело – Земо Сванети – 54;
  • Кахети –52;
  • Шида Картли – 30;
  • Квемо Картли – 30;
  • Мцхета-Мтианети – 20;
  • Гурия – 25;
  • Самцхе-Джавахети – 15;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 193 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 885 056 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 71 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 583 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 689 (- 2 278). В тяжелом состоянии находятся 1 269 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 294 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 070 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 903 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 43 человека;
  • Проходят лечение на дому – 20 716 человек;
  • На самоизоляции находятся – 31 854 человека.

За последние 24 часа был проведен 19 701 тест. В том числе 12 838 исследований на антиген и 6 863 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5%. Показатель за последние 14 дней – 5,13%.

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