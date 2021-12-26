Коронавирус в Грузии: статистика 26 декабря

В Грузии за сутки выявлен 1 661 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 924 368-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 836;

Имерети – 228;

Аджария – 147;

Самегрело – Земо Сванети – 108;

Кахети –94;

Шида Картли – 56;

Квемо Картли – 79;

Мцхета-Мтианети – 42;

Гурия – 42;

Самцхе-Джавахети – 22;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 7.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 3 841 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 881 863 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 69 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 512 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 28 967 (- 2 249). В тяжелом состоянии находятся 1 245 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 301 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 121 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 920 человек;

В карантинных пространствах находятся – 37 человек;

Проходят лечение на дому – 22 926 человек;

На самоизоляции находятся – 30 410 человек.

За последние 24 часа был проведен 32 741 тест. В том числе 18 421 исследование на антиген и 14 320 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,07%. Показатель за последние 14 дней – 5,93%.