Коронавирус в Грузии: статистика 26 декабря

В Грузии за сутки выявлен 1 661 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 924 368-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 836;
- Имерети – 228;
- Аджария – 147;
- Самегрело – Земо Сванети – 108;
- Кахети –94;
- Шида Картли – 56;
- Квемо Картли – 79;
- Мцхета-Мтианети – 42;
- Гурия – 42;
- Самцхе-Джавахети – 22;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 7.
За последние 24 часа от коронавируса вылечился 3 841 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 881 863 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 69 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 512 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 28 967 (- 2 249). В тяжелом состоянии находятся 1 245 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 301 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 121 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 920 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 37 человек;
- Проходят лечение на дому – 22 926 человек;
- На самоизоляции находятся – 30 410 человек.
За последние 24 часа был проведен 32 741 тест. В том числе 18 421 исследование на антиген и 14 320 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,07%. Показатель за последние 14 дней – 5,93%.