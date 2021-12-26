Кобахидзе об упразднении Службы Госинспектора: одна служба будет замещена двумя

По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, речи об упразднении Службы государственного инспектора нет. Как утверждает Кобахидзе, фактически одна служба будет замещена двумя новыми.

«Об упразднении речь не идет. Реально, одна служба будет замещена двумя. Никоим образом не сокращаются компетенции, напротив, расширяются полномочия управления расследований. В свое время мы получили несколько рекомендаций, в том числе от неправительственных организаций и международных партнеров, о том, что эти две функции должны быть независимы друг от друга.

Есть две функции, сосредоточенные в одной службе. Первая – защита персональных данных и вторая – расследование. Эти две функции между собой не имеют никакой связи. Более того, существует конфликт интересов. Исходя из этого была получена рекомендация, однако, тогда существовали политические реалии, из-за которых и было принято решение создать такую единую службу.

Сегодня пришло время для того, чтобы эти две независимые функции были разделены», — заявил Кобахидзе.