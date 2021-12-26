Саакашвили: Служба Госинспектора упраздняется из-за расследования моего дела

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал инициативу властей о возможном упразднении Службы государственного инспектора. По словам политика, это может быть связано с тем, что ведомство проводило расследование в связи с кейсом Саакашвили и располагает подтверждениями фактов пыток и бесчеловечного отношения, применяемых к нему во время заключения в Грузии.

«Служба государственного инспектора упраздняется из-за существующего расследования в связи с пытками и бесчеловечным отношением ко мне.

Также, потому что инспектор располагает не теми смонтированными кадрами, которые были порядком ужасающими для мира (но, по их мнению, это была самая мягкая часть), а полной версией, где отображено гораздо более жестокое обращение.

Ожидаемое заключение государственного инспектора создало прочную основу для моего решения Страсбургского суда о моем немедленном освобождении», — написал Михаил Саакашвили.