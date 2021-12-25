Власти Грузии намерены упразднить Службу государственного инспектора

Правящая партия «Грузинская мечта» намерена упразднить должность государственного инспектора и Службу государственного инспектора. Вместо этого планируется создать Специальную службу расследований и Служба защиты персональных данных.

Соответствующий законодательный пакет, подготовленный депутатами от большинства, уже готов к инициированию. Ожидается, что он будет вынесен на следующее заседание Бюро парламента.

Согласно проекту, Специальной службе расследований будет предоставлена ​​функция расследования служебных преступлений, а Службе защиты персональных данных – функция контроля законности обработки персональных данных и функция контроля за всеми скрытыми следственными действиями и идентификационными данными электронных коммуникаций, проводимых в Центральном банке.

Кроме того, Служба расследований будет иметь следственную юрисдикцию, и в дополнение к преступлениям, расследуемым ныне действующим государственным инспектором, будет уполномочена расследовать преступления по другим статьям Уголовного кодекса, если они совершены сотрудник правоохранительных органов.