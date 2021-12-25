Президент Грузии поздравила христиан, празднующих Рождество

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с Рождеством христианские церкви и прихожан, которые отмечают этот праздник 25 декабря.

«Сегодня часть христианского мира празднует Рождество. Поздравляем христианские церкви и их прихожан, всех, кто сегодня отмечает Рождество в Грузии и во всем мире, с величайшим христианским праздником!

Многовековая традиция мирного сосуществования религиозных конфессий – богатство и гордость нашей страны. Пусть эта традиция вечно живет в нашей стране, и сожительство людей разных вероисповеданий в мире, любви и взаимном уважении станет примером для всего мира.

Пусть этот праздник надежды и любви принесет всем мир и благополучие, долголетие и здоровье!», — говорится в поздравительном послании Саломе Зурабишвили.