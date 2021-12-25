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Hand holds a test tube containing a blood sample, test tube for Covid-19 (coronavirus) analyzing. Laboratory testing patient’s sample

Коронавирус в Грузии: статистика 25 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 090 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 922 707-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 946;
  • Имерети – 309;
  • Аджария – 155;
  • Самегрело – Земо Сванети – 150;
  • Кахети –131;
  • Шида Картли – 115;
  • Квемо Картли – 93;
  • Мцхета-Мтианети – 66;
  • Гурия – 74;
  • Самцхе-Джавахети – 26;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 768 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 878 022 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 76 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 443 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 31 216 (+246). В тяжелом состоянии находятся 1 276 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 303 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 157 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 977 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 40 человек;
  • Проходят лечение на дому – 25 082 человека;
  • На самоизоляции находятся – 31 410 человек.

За последние 24 часа было проведено 48 640 тестов. В том числе 26 892 исследования на антиген и 21 748 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,30%. Показатель за последние 14 дней – 6,12%.

SOVA

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