Коронавирус в Грузии: статистика 25 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 090 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 922 707-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 946;

Имерети – 309;

Аджария – 155;

Самегрело – Земо Сванети – 150;

Кахети –131;

Шида Картли – 115;

Квемо Картли – 93;

Мцхета-Мтианети – 66;

Гурия – 74;

Самцхе-Джавахети – 26;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 768 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 878 022 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 76 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 443 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 31 216 (+246). В тяжелом состоянии находятся 1 276 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 303 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 157 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 977 человека;

В карантинных пространствах находятся – 40 человек;

Проходят лечение на дому – 25 082 человека;

На самоизоляции находятся – 31 410 человек.

За последние 24 часа было проведено 48 640 тестов. В том числе 26 892 исследования на антиген и 21 748 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,30%. Показатель за последние 14 дней – 6,12%.