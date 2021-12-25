Президент Грузии сделала бустер-дозу прививки от коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала третью, т. н. бустерную дозу прививки от коронавируса. Короткое видео вакцинации появилось на официальной страничке главы государства в соцсети Facebook.

В комментарии к видео говорится: «Кто и когда может сделать бустер-дозу? Человек, привитый любой вакциной, через три месяца после курса вакцинации».

Как сообщили в администрации президента, несмотря на то, что первые две дозы Зурабишвили сделала препаратом AstraZeneca, бустерную дозу сделали вакциной Pfizer.

Напомним, в начале декабря министерство здравоохранения Грузии сократило сроки бустер-дозы до трех и пяти месяцев после получения второй прививки – в зависимости от исходной вакцины. Ранее Минздрав рекомендовал делать третью дозу вакцины по истечении полугода.