Четверо граждан Грузии, задержанных российскими военными, освобождены

Четверо граждан Грузии, незаконно задержанных российскими военными в районе села Адзви недалеко от линии оккупации Южной Осетии, освобождены. Они были переданы грузинской стороне на блокпосту у Эргнети, сообщает телекомпания Mtavari Arkhi

Ранее Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что сразу после задержания была задействована «горячая линия», работающая при Миссии наблюдателей ЕС. О случившемся были также проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. В Тбилиси тогда добавили, что деструктивная практика незаконных задержаний ухудшает обстановку безопасности на местах и ​​угрожает стабильности в регионе.

Четверо граждан Грузии были похищены в районе села Адзви Горийского муниципалитета накануне, 23 декабря. Российскими военными были задержаны четверо мужчин в возрасте от 30 до 60 лет.