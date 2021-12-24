Сотрудники СГБ Грузии изъяли уникальную монету времен Давида Строителя

В рамках расследования несанкционированных археологических работ сотрудники Службы государственной безопасности Грузии изъяли монету времен правления царя Давида IV Агмашенебели (Строителя). Подлинность исторического артефакта была подтверждена экспертизой, проведенной учеными Национального музея Грузии и специалистами Бюро экспертизы Левана Самхараули.

Согласно заключению, медная монета отчеканена во времена Давида Агмашенебели. Ее рыночная стоимость неоценима, говорится в сообщении СГБ.

«До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная царем Давидом Агмашенебели, которая хранится в Британском музее в Лондоне. Хотя по делу ведется расследование, и монета является объектом культурного наследия, имеющего особую историческую ценность, она будет передана в Национальный музей Грузии для надлежащего хранения и общественного доступа, чтобы мир мог увидеть грузинский артефакт XII века, впервые обнаруженный в Грузии».

В ходе расследования также были обнаружены другие артефакты, представляющие историческую, культурную и научную ценность. Среди них – 12 колец, бронзовый кулон, шесть пуговиц, монеты разных исторических периодов, три из которых относятся к советскому времени (XX век), а еще три – к XIII веку. Среди артефактов, в частности, есть серебряная монета монгольского происхождения с надписью «Великий монгольский улус-бег», а также медная монета Румского сельджуа с фрагментом арабского текста.