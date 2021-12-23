В Тбилиси открылась выставка Гурама Цибахашвили: фотографии – как экосистема

Выставка грузинского фотографа Гурама Цибахашвили «Полдень – время бабочек» открывается в Тбилиси в Photography & Multimedia Museum. Экспозиция является завершающим мероприятием в рамках 12-го тбилисского фотофестиваля.

Выставка состоит из изображений, которые представляют собой не просто серию фотографий Цибахашвили, а попытку художника создать альтернативную экосистему. С этой целью автор связывает живые организмы и образы, все проходит по кругу жизни: наблюдение как акт познания, фотографирование живых организмов как неизбежный художественный акт и создание воспоминаний о них.

«Через эти органические стадии, сбор бабочек, жуков и кузнечиков от крыла к крылу, от конечности к конечности, цветов, растений и трав от стебля к листу, от листа к листу, организмы фиксируются с помощью фотографических изображений и размещаются в надежном хранилище памяти. Гурам Цибахашвили создает свою экосистему. Таким образом он продлевает историю живых организмов», – говорится в описании к выставке.

Открытие экспозиции состоялось 23 декабря. Вход бесплатный. Однако организаторы отмечают, что будут допускаться только обладатели т. н. «зеленых паспортов». Выставка продлится до 28 февраля 2022 года.