Гарибашвили хочет превратить Грузию в Люксембург Востока

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство наняло специалистов второй по величине в мире и первой в Европе финансовой группы Rothschild. Одна из задач – поэтапное преобразование Грузии и ее позиционирование как регионального финансового центра, Люксембурга Востока.

«Мы должны преодолеть бедность, безработицу, должны создать больше рабочих мест, необходимо больше процветания, и одним из интересных шагов, сделанных в этом направлении, было решение нанять одну из крупнейших компаний – Rothschild», — сказал Гарибашвили, добавив, что идея Luxemburg of the East принадлежит именно международной финансовой группе.

В ходе онлайн-конференции с представителями грузинского дипломатического корпуса, премьер отметил, что есть большой интерес к преобразованию Грузии в региональный хаб. По словам Гарибашвили, в ближайшие недели правительство представит «очень важное новое видение». По признанию главы кабмина, это будет его главной «и мечтой, и целью, и идеей».