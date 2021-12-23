Саакашвили опубликовал «Западный манифест»: как спасти Грузию от катастрофы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook «Западный манифест». В нем он обозначил свое видение внешнеполитического курса Тбилиси и обвинил власти в попытке сменить вектор и привести Грузию на российскую орбиту.

Экс-президент, в частности, пишет, что в сегодняшних условиях двусмысленность и нейтралитет губительны для страны. По его словам, правящая «Грузинская мечта» решила больше «не склонять голову» перед Западом, считая, что международные партнеры делают неквалифицированные замечания и являются «агентами оппозиции».

Политик отмечает, что такие заявления свойственны странам, правительства которых решили покинуть западную орбиту и «для сохранения диктаторского правления найти комфортную зону на российской орбите».

Саакашвили, в частности, привел заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в котором тот выразил надежду, что Грузия присоединится к формату «3+3» (Грузия, Армения, Азербайджан + Турция, Россия, Иран). Сам экс-президент считает платформу, где не присутствуют страны Запада, не только бесперспективной, но и очень опасной и катастрофической. По его словам, в Тбилиси никто однозначно не осудил возможность присоединения к формату.

«В то же время [власти] все чаще говорят об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений. И это не просто слова, «Грузинская мечта» давно перешла к делу. В грузинское государство никогда после работы министром Игоря Гиоргадзе не было инфильтрировано такое количество агентов российских спецслужб. Грузинское теле- и радиопространство наполнено российским контентом, и не только российским – сами правительственные каналы открыто занимаются российской пропагандой».

По словам Саакашвили, власти погубили проекты, которые могли стать «окном в Европу» для Грузии – Лазику, Royal Carribean, глубоководный порт Анаклия. Вместо этого главный инфраструктурный проект сегодня – строительство новой дороги в Россию, «которая имеет нулевую экономическую нагрузку для нашей страны, а для России имеет военно-стратегическое значение».

«Поэтому я, как один из инициаторов и исполнителей идеи «Восточного партнерства», решил представить свой западный манифест грузинскому обществу», — пишет экс-президент.

По его словам, в прошлом Грузия была лидером среди восточных партнеров Евросоюза, но сегодня она намного отстает от темпов сближения с ЕС Молдовы и Украины, а по некоторым критериям даже уступает Армении. Наблюдается и заметное снижение темпов интеграции в НАТО, утверждает Саакашвили. В этой связи политик считает необходимым активизировать и обновить процесс евроатлантической интеграции Грузии, обратив вспять нынешнюю тенденцию.

«Сегодня, как никогда раньше, вопросы внутренней и внешней политики тесно взаимосвязаны. Демократические реформы, в частности верховенство закона (прежде всего свободные суды), справедливые выборы, борьба с коррупцией, свобода СМИ, свобода слова и выражения мнений и равенство для всех – это необходимая и главная предпосылка для демократии», — пишет Саакашвили.

В заключении третий президент говорит, что у Грузии остается все меньше и меньше времени, чтобы остановить геополитическую катастрофу.