Зеленский заявил, что обсуждает судьбу Саакашвили с лидерами Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и рассказал о просьбах относительно него. Об этом Зеленский сообщил журналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», передает издание УНИАН.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что к нему обращались, чтобы к Саакашвили могла попасть его мать или новая спутница – депутат Верховной Рады Лиза Ясько.