В результате схода лавины у Рокского тоннеля погибли двое военных РФ

Машина с российскими военнослужащими попала под лавины у южного входа в Рокский тоннель на территории самопровозглашенной Южной Осетии. В местном МЧС сообщили об обнаружении живыми двух человек – они были госпитализированы с обморожениями ног.

Еще двоих военнослужащих, которые провели под снегом несколько часов, спасти не удалось. Сообщается также, что продолжаются поиски третьего пропавшего без вести.

Снежная лавина сошла на Транскавказскую магистраль 21 декабря. Это единственная дорога, связывающая самопровозглашенную Южную Осетию с Россией и внешним миром в целом.