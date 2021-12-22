В Грузии с 1 по 10 января объявлены выходные

Период с 1 по 10 января 2022 года в Грузии объявлен выходным. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом.

«Каникулы в школах продлятся с 29 декабря по 17 января. Однако совет решил объявить период с 1 по 10 января выходными днями. Это касается государственных учреждений, в то время как частный сектор сможет принять решение самостоятельно и также объявить в эти дни выходные», — сказал на пресс-конференции начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе.