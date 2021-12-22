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Коронавирус в Грузии: статистика 22 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 739 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 916 477-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 246;
  • Имерети – 437;
  • Аджария – 204;
  • Самегрело – Земо Сванети – 184;
  • Шида Картли – 174;
  • Кахети –147;
  • Квемо Картли – 120;
  • Гурия – 99;
  • Мцхета-Мтианети – 66;
  • Самцхе-Джавахети – 50;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 12.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 072 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 869 411 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 52 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 221 случаей летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 33 819 (-385). В тяжелом состоянии находятся 1 350 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 313 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 488 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 001 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 35 человек;
  • Проходят лечение на дому – 27 330 человек;
  • На самоизоляции находятся – 34 430 человек.

За последние 24 часа был проведены 45 153 теста. В том числе 28 160 исследований на антиген и 16 993 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,07%. Показатель за последние 14 дней – 6,58%.

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