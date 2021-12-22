ЕНД: в массовой голодовке с требованием освободить Саакашвили участвуют 300 человек

У центрального офиса «Единого национального движения» установлено 11 палаток, в которых находятся участники акции массовой голодовки в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По данным партии, к голодовке уже присоединились около 300 человек.

Среди них – лидеры партии Ника Мелия (председатель ЕНД), Акакий Минашвили, Георгий Ботковели, Георгий Барамидзе, оппозиционные активисты и даже священнослужитель. В «Национальном движении» ожидают, что к концу дня к акции присоединятся и активисты, которые прибудут в Тбилиси из регионов. Главное требование голодающих – освобождение Саакашвили.

О решении объявить массовую голодовку было объявлено 21 декабря на акции протеста оппозиции перед зданием парламента. Митинг состоялся по случаю дня рождения экс-президента. По словам председателя ЕНД Ники Мелия, голодовка не закончится, пока Михаил Саакашвили не будет освобожден.