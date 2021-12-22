Четвертому президенту Грузии разрешили встретиться с третьим президентом – Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии удовлетворила просьбу четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили встретиться с третьим президентом Михаилом Саакашвили. Ему разрешат посетить Горийский военный госпиталь, где экс-глава государства проходит курс реабилитации после голодовки.

«Георгий Маргвелашвили 20 декабря обратился в Специальную пенитенциарную службу с заявлением с целью встретиться с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила эту просьбу, поскольку, согласно рекомендации медперсонала, состояние здоровья Михаила Саакашвили дает возможность проведения встречи, и у Службы нет возражений».