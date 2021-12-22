Саакашвили напомнил оппонентам о голодовке Махатмы Ганди и Нельсона Манделы

Такое самопожертвование нанесло поражение Британской и Советской империям, и что ему один злой олигарх. Так третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал массовую акцию голодовки, объявленную оппозиционными активистами в его поддержку.

Реагируя на критику и ироничные заявления властей в связи с такой формой протеста, экс-президент напомнил, какие последствия имели аналогичные акции в истории человечества. Он также отметил, что на фоне «полного свинства» правительства и травли людей помимо голодовки в Грузии имеют место и другие формы протеста.

«Я хотел бы напомнить тем, кто рассматривает голодовку как маргинальную и неэффективную форму протеста, что благодаря массовой голодовке Махатма Ганди добился независимости для Индии, а Мандела и его соратники свергли режим апартеида. Мой друг Анатолий Щаранский в общей сложности голодал больше года, и его тема была в центре внимания встреч Рейгана и Горбачева. Щаранский был соратником Мераба Костава, который тоже неоднократно голодал», — пишет Саакашвили.

В своем обращении политик призвал голодающих находиться под постоянным медицинским наблюдением и регулярно принимать минеральные добавки: «Именно с помощью этих минеральных добавок, не нарушающих протокола, взятый в плен известный украинский режиссер Анатолий Сенцов провел 120 дней голодовки в российских тюрьмах».

В завершение третий президент выразил надежду, что в Грузии не потребуется столько времени. «Своим самопожертвованием вы показываете, что вы – не говорящие головы, а люди, рискующие собственными жизнями и здоровьем ради победы над несправедливостью», — добавил Михаил Саакашвили.