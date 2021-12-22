«Извинись и уходи»

Митинг оппозиции в Сухуми начался днем 21 декабря на площади перед Абхазским драматическим театром. Организатором выступил Народно-патриотический союз Абхазии. Протест проходил под лозунгами: «Извинись и уходи», «Мы не позволим продать Абхазию!», «Предавший раз предаст и дважды», «Народ тебе не верит, народ устал от лжи», «Дайте свет и воду». Параллельно в городе проходила также контракция сторонников Аслана Бжания.

Меры безопасности в центре Сухуми были усилены, территорию у комплекса «правительственных» зданий огорожена автобусами и металлическими ограждениями. Накануне митинга де-факто лидер Абхазии призвал сограждан воздержаться от участия в волнениях.

Представители оппозиции, выступавшие перед протестующими, обозначили ряд тем и вопросов, накопившихся к власти. Они, в частности, обвинили Аслана Бжания в действиях, которые привели к экономическому и энергетическому кризису, в преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о реформах и т. д.

Председатель общественной организации «Ахьаца» и экс-депутат Ахра Бжания на акции обозначил еще одну тему, которая не нравится оппозиции: «Вызывают вопросы и утверждения президента о готовности вести многоуровневые переговоры с Грузией и обсуждать уступки суверенитета».

Лидер движения «Аидгылара» Кан Кварчия в своем выступлении напомнил об избиении представителями министерства внутренних дел ветеранов войны и о легализации майнинга, который, по его словам, привел энергетику Абхазии к катастрофе.

В свою очередь де-факто президент согласился принять оппонентов – Адгура Ардзинба («Абхазское народное движение»), Тимура Гулия («Аруаа») и вице-спикера парламента Михаила Сангулия. По информации местных СМИ, во встрече также принимали участие де-факто премьер Александр Анкваб и руководитель администрации Бжания Алхас Квициния.

Параллельно в нескольких абхазских Telegram-каналах начали появляться сообщения, что на месте акции слышны выстрелы. Позднее журналисты уточнили, что это были взрывы петард, которые митингующие применили против силовиков. В ответ, по информации «Нужной газеты», правоохранители использовали дымовые шашки.

Обострение ситуации

Ситуация начала накаляться после того, как закончилась встреча представителей оппозиции и Аслана Бжания. Оппоненты де-факто президента назвали переговоры безрезультатными.

«Мы получили такой ответ: «Я вас услышал, я в своем обращении к соотечественникам в понедельник высказал свою позицию, и нет надобности идти на митинг», – передал слова Бжания председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц.

После этого у здания т. н. парламента начались стычки протестующих с силовиками. Лидер «Аидгылара» Кварчия призвал митингующих вернуться на площадь перед драмтеатром и соблюдать спокойствие. Но его обращение не изменило ситуацию. Местные СМИ сообщили о попытке манифестантов прорвать кордон правоохранителей.

Примерно к половине девятого вечера силовики начали оттеснять митингующих. Примерно в это время со стороны протестующих было совершено нападение на съемочную группу абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. Это вызвало протест среди сотрудников СМИ, выразивших солидарность со своими коллегами.

После накала ситуации лидер оппозиции и член «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба вновь отправился на встречу с Асланом Бжания. Переговоры шли около полутора часов. Выйдя из здания, Ардзинба раскрыл некоторые детали беседы:

«Я сказал Аслану Георгиевичу Бжания, что я против того, чтобы избранный президент покидал пост раньше конституционного срока. Но если президент со своим правительством будет делать вещи, которые противоречат интересам народа, это не может не случиться. Я сказал премьер-министру глядя в глаза: «Александр Золотинскович [Анкваб], вы не справляетесь со своей работой, правительство в целом работает очень плохо!» И по генеральному прокурору я передал президенту ваше мнение. К сожалению, последнее время генпрокурор стал выполнять политические заказы, и мы считаем, что это недопустимо», – сказал Адгур Ардзинба.

Ардзинба также отметил, что, несмотря на отдельные стычки с силовиками, ситуация не вышла из-под контроля и опасную грань никто не перешел.

Требование импичмента

По завершении переговоров оппозиционеры зачитали резолюцию с требованием отстранить от власти де-факто президента. Они намерены запустить в парламенте процедуру импичмента:

«В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязательств инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через парламент – Народное собрание республики Абхазия».

В резолюцию также перечислены требования:

Заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти;

Внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в парламент;

Внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра;

Внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении парламентом членов правительства;

Продлить полномочия шестого действующего созыва парламента на один год.

После оглашения резолюции участники акции разошлись.

Реакция де-факто властей

После беспорядков в Сухуми с совместным заявлением выступили руководители силового блока: де-факто генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, глава МВД Вальтер Бувтба и председатель т. н. Службы госбезопасности Роберт Киут. Они, в частности, напомнили, что акция протеста была несанкционированной.

«Митинг поначалу носил мирный характер, пока в ее ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий».

Авторы подчеркивают, что любые дискуссии не должны выходить за рамки законодательства, не должны угрожать стабильности, жизни и здоровью людей. В заявлении также отмечается, что де-факто президент и правительство подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазии вопросов.

В свою очередь Аслан Бжания, Александр Анкваб и Алхас Квициния поблагодарили правоохранителей за предотвращение «наихудшего варианта событий».