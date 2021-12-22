В Грузии выявлено 24 случая инфицирования «Омикроном»

В Грузии выявлено 24 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявила министр здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме.

«Были исследованы контакты первых двух случаев инфицирования. Проверка контактов подтвердила наличие вируса у всех контактировавших с ними лицами. Все эти люди вакцинированы», — отметила Габуния.

Она отметила, что «Омикрон» характеризуется очень быстрым распространением, инкубационный период сокращен до трех дней. По словам замминистра, резкий рост числа инфициарованных новым штаммом в Грузии ожидается во второй половине января.