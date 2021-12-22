Сразу два грузинских фильма вошли в список лучших картин-2021 по версии Film Comment

Сразу два фильма грузинских режиссеров вошли в список лучших картин 2021 года по версии американского издания Film Comment. Первая лента – это драма Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?», вторая – «Укрощение» Саломе Джаши.

В составлении рейтинга участвовали более ста киноведов, журналистов и кинематографистов. Первое место в списке лучших художественных фильмов, по версии Film Comment, получила картина Апичатпонга Вирасетакула «Память» с Тильдой Суинтон.

Что касается грузинских фильмов, то в картине Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?» рассказывается история двух молодых людей – Георгия и Лизы. Они сталкиваются друг с другом на перекрестке их родного Кутаиси. Лиза роняет книгу, а Георгий ее поднимает, и, обменявшись парой ничего не значащих слов, они расходятся. Но утром юноша и девушка просыпаются и не узнают себя в зеркале – их внешность полностью изменилась, они стали другими людьми. Оба, тем не менее, приходят в то самое кафе и начинают там работать.

Документальная лента Саломе Джаши «Укрощение» повествует об увлечении бывшего премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили. В фильме показывается процесс выкорчевывания и перемещения уникальных растений и деревьев в дендропарк на морской курорт Шекветили.

Film Comment – специализированное американское издание о кино, выпускаемое Линкольн-центром в Нью-Йорке. Журнал выходит с 1962 года.