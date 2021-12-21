Зурабишвили: я готова начать процесс национального согласия

«Я как президент этой страны готова начать процесс национального согласия и внести в него свой вклад». Об этом во время приема во дворце Орбелиани представителей различных конфессий заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава государства рассказала религиозным лидерам о собственной национальной инициативе. По ее словам, сегодня общество устало от конфронтация и поляризации, и хочет выйти из тупика.

«Я как президент этой страны готова начать этот процесс, внести в него свой вклад в той мере, в какой я могу.По крайней мере, чтобы мы смогли поговорить друг с другом, а затем даже договориться по ряду вопросов. Когда они говорят, что примирение – очень сложно, я согласна с тем, что это случится не сегодня и не завтра. Это процесс, который требует много работы, много терпения от всех и, в первую очередь, возможно, от меня».

Зурабишвили, обращаясь к своим гостям, выразила надежду, что Грузия и в будущем останется страной терпимости, где сосуществуют многие конфессии, религиозные и нерелигиозные убеждения.

«Это сосуществование является многовековой традицией этой страны», – отметила президент.

По ее словам, сегодня, как и во многих других странах, существует тенденция к утрате этой традиции и переходу к некоторой полной поляризации.

«У меня нет иллюзий, что это простой процесс, или что завтра мы получим результаты, но, если мы не начнем, то вместе со всей страной не сможем выйти из тупиковой ситуации. Поэтому я хотела разделить с вами эту инициативу и выразить надежду на вашу поддержку», – обратилась Зурабишвили к религиозным лидерам.