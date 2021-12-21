«Смелость»: белорусская документалка, которая «бьет по лицу» - SOVA

«Courage» – английское название белорусской ленты, поэтому многие ошибочно переводят его на русский буквально как «Кураж». Но, по словам создателей, правильнее называть фильм «Смелость».

По словам Алексея Полуяна, это – то чувство, когда ты осознаешь весь ужас своего положения, но все равно делаешь, что должен, даже понимая, что, скорее всего, не получится. В фильме, впрочем, можно встретить не только смелость, но и страх, сомнения, иронию, злость.

Алексей родился в Беларуси в 1989 году, а в 2012-м переехал в Германию, где изучал кино- и телережиссуру в Колледже изобразительных искусств в Касселе. «Смелость» – стал его полнометражным дебютом в кино.

Работу над фильмом режиссер задумывал задолго до начала масштабных акций протеста в Беларуси летом 2020 года. Но события, последовавшие за президентскими выборами, по словам режиссера, сильно повлияли на нарратив.

«Я ожидал, что что-то подобное может произойти, но не думал, что это произойдет настолько быстро. Ожидал, что в обществе будет эскалация, но думал, что это будет позже, может, в 22-м или в 23-м году. Я начал снимать этих актеров в 2018-м и понимал, что это политический театр, и они обязательно при первой эскалации выйдут на улицы. Я понимал, что так нужно за ними следить, наблюдать. И хорошо, что мы сумели вовремя среагировать на эти события».

Главными героями ленты стали актеры Белорусского свободного театра, находящегося на полуподпольном положении, – Марина Якубович, Павел Городницкий и Денис Тарасенко. В аннотации к «Смелости» говорится: «Это фильм о трех независимых художниках, которые находят свой путь существования в белорусских условиях». Таким образом, режиссер показывает хронику событий, разворачивающихся в Беларуси в августе 2020 года, через призму актерских судеб.

Вот в семье Марины – тяжелый разговор о выборе: продолжать бороться, что означает, что их ребенок может потерять одного из родителей, или уехать? Или общение одного из главных героев с бывшим омоновцем, когда тот говорит, что поддерживает протест, но выходить на улицу не будет. По словам режиссера, экс-омоновец – это портрет той части общества, которая все понимает и тоже недовольна, но осталась дома.

«Получилось так, что фильм – не только об этих актерах, это портрет нации, которая зарождается сейчас в Беларуси».

Все ключевые сцены «августовской революции» команда снимала «в поле», буквально рискуя всем. В ленте показываются реальные события – как люди собирались на шествие 9 и 10 августа, как выходили первые задержанные на Окрестина, как проходили «Марш новой Беларуси» 23 августа, «Женский марш» и так далее. А параллельно с этими событиями перед зрителями разворачивается история простых людей. Алексей рассказывает, что снимать на фоне реальных событий было сложно не столько физически, сколько эмоционально.

«Когда летят гранаты в людей и люди теряют ноги, ни один человек не выдержит на это смотреть. Но у нас не было ни наивности, ни иллюзий, мы были подготовлены. Мы понимали, что будет жесть. Возможно, не такая, какая была на самом деле».

«Когда выпускали людей на Окрестина, мы останавливали камеру. Мы не могли снимать. Это было действительно больно».

Белорусский свободный театр «выстреливает» в конце ленты: в финале показывается сцена из спектакля «Постигая любовь», где Павел и Марина играют Анатолия и Ирину Красовских, белорусского бизнесмена и его жену, чья история вновь становится актуальной в контексте сегодняшних событий. Красовский таинственным образом пропал без вести вместе с политиком Виктором Гончаром 22 года назад. Критики режима считают, что за его исчезновением стоит именно Лукашенко. С помощью этой сцены Алексей Полуян показывает, что насилие августа-2020 началось гораздо раньше – с первыми репрессированными середины 90-х.

Снимать документальный фильм в условиях продолжающихся репрессий, особенно в момент их кульминации, по словам режиссера, с каждым днем становилось все сложнее. В какой-то момент пришло осознание того, что задержание съемочной группы – лишь вопрос времени. Поэтому после третьего марша, 2 сентября, Алексей собрал все материалы и вывез их из Беларуси.

«Не знаю, как получилось, что мы не были арестованы, но после третьего марша я уже понял, что материал нужно спасать. Я понимал, что нужно делать фильм и кричать через фильм».

На премьере ленты на Берлинском международном кинофестивале Алексей Полуян впервые провел акцию солидарности с белорусскими политзаключенными. Каждый зритель получил портрет человека, находящегося в тюрьме по политическим мотивам. Перед показом фильма зрители поднимали портреты над головой, а после могли забрать их домой и написать письмо политзаключенному. Такие же акции прошли и перед всеми четырьмя показами в Грузии.

С момента выхода ленты ее уже успели показать в Швейцарии, Нидерландах, Германии, Литве, США, Мексике. И везде, по словам режиссера, после просмотра люди плакали, независимо от их национальности:

«На одном из показов ко мне подошла журналистка из Китая и сказала: очень жаль, что этот фильм не увидят в Китае, потому что у нас надежды нет, а у вас она есть. Но самое интересно, что люди всегда приходят подготовленные: они знают о событиях в Беларуси, политической повестке в стране, но после просмотра фильма ко мне все равно подходят и говорят: «Я думал, я все знал, но я понял, как я был далек». Ведь визуальное искусство – оно бьет зрителя прямо по лицу, оно позволяет ему самому прожить эту жизнь, словно наяву. Вот почему я езжу с этим фильмом по разным странам. Надеюсь, что однажды фильм будет показан и в Беларуси для белорусского зрителя».