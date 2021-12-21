Лавров: Грузию пытаются «насильно затянуть» в НАТО

Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии», заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как пишет «Эхо Кавказа», российского дипломата на пресс-конференции спросили, обсуждал ли он с главами МИД самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО.

«Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс», – заявил Лавров.