У здания парламента в Тбилиси стартовала акция в поддержку Михаила Саакашвили

У здания парламента в Тбилиси стартовала акция в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, приуроченная ко дню рождения политика.

Часть сторонников экс-президента уже собралась, остальные направляются к законодательному органу протестным шествием с площадей Первой Республики и Бараташвили.

Собравшиеся продолжают требовать освобождения Михаила Саакашвили, который был задержан в Тбилиси 1 октября, после возвращения в Грузию.

Согласно анонсу, на сегодняшней акции председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия представит общественности план действий.