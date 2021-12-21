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У здания парламента в Тбилиси стартовала акция в поддержку Михаила Саакашвили

SOVAОт

У здания парламента в Тбилиси стартовала акция в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, приуроченная ко дню рождения политика.

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266266412 199126569096133 1418494459858316466 n #новости "Единое национальное движение", возвращение Саакашвили, Михаил Саакашвили

Часть сторонников экс-президента уже собралась, остальные направляются к законодательному органу протестным шествием с площадей Первой Республики и Бараташвили.

Собравшиеся продолжают требовать освобождения Михаила Саакашвили, который был задержан в Тбилиси 1 октября, после возвращения в Грузию.

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Согласно анонсу, на сегодняшней акции председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия представит общественности план действий.

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