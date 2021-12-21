У Абхазского драматического театра проходит митинг оппозиции, который де-факто власти объявили несанкционированным.

Собравшиеся держат в руках транспаранты с надписями – обращением к т.н. президенту: «Не позволим продавать Абхазию», «Народ тебе не верит», «Извинись и уходи», «Дайте свет и воду!», «Что ты сделал для родины?».

Параллельно с митингом оппозиции у здания администрации президента проходит митинг в поддержку действующей власти. С утра на месте усилена охрана, периметр оцеплен металлическими заграждениями, со стороны набережной выставлены автобусы.

Напомним, ранее Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия».

«Конституция и законы Республики Абхазия дают гражданам и общественно-политическим организациям право на открытое высказывание своего мнения, выражения определенной позиции по любому вопросу, в том числе право на выражение недовольства действиями властей. Однако, всё это чётко регламентируются законодательством, нарушать которое нельзя», — заявил он.