В парламенте Грузии проходит закрытое обсуждение отношений между Тбилиси и Москвой

В парламенте Грузии за закрытыми дверями проходит обсуждение вопросов, посвященных отношениям Тбилиси и Москвы. Перед Комитетом по международным отношениям выступают первый замглавы МИД Грузии и руководитель правительственной делегации в рамках Женевского формата Лаша Дарсалия и спецпредставитель премьер-министра по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

До начала закрытых дискуссий Дарсалия заявил журналистам, что несмотря на полное выполнение Тбилиси соглашения о прекращении огня от 2008 года, Москва продолжает игнорировать взятые на себя обязательства.

По словам Дарсалия, Россия пытается использовать тяжелую обстановку на оккупированных территориях в качестве инструмента давления, что еще больше усугубляет обстановку на месте. Замминистра подчеркнул, что люди, проживающие на оккупированных территориях Грузии, фактически являются заложниками и используются в политических целях.

«Другими словами, существующая там обстановка становится еще более тяжелой из-за целенаправленной политики. Целью этой политики является использование гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с правами человека, в качестве дополнительного инструмента давления как непосредственно в процессе переговоров, так и на правительство Грузии в целом. Это еще больше усложняет выполнение конкретных задач», — заявил он и в качестве примеров привел продолжающуюся т.н. «бордеризацию», незаконные задержания граждан Грузии и дискриминацию по этническому признаку.

Зураб Абашидзе в свою очередь рассказал перед заседанием об итогах неформального диалога с Россией в рамках «Пражского формата». С 2012 года в этом формате обсуждаются вопросы торговли, транспортного сообщения и культурно-гуманитарных отношений Тбилиси и Москвы.

Одним из достижений Абашидзе назвал возобновление грузинского экспорта в Россию. По словам спецпредставителя премьер-министра, в 2012-2020 годах на российский рынок поступило продукции на сумму 2,5 миллиарда долларов, а за первые десять месяцев 2021 года товарооборот вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом.

При этом Абашидзе добавил, что «несмотря на поступательные шаги в торговом, транспортном и гуманитарном секторах, в связи с этим форматом не должно быть иллюзий или завышенных ожиданий».