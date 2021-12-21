Абхазские власти предупредили граждан, что «будут пресекать нарушение закона»

В преддверии запланированного у сухумского драмтеатра оппозиционного митинга власти самопровозглашенной республики Абхазия обратились к гражданам.

Как передает «Эхо Кавказа», Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия».

«Конституция и законы Республики Абхазия дают гражданам и общественно-политическим организациям право на открытое высказывание своего мнения, выражения определенной позиции по любому вопросу, в том числе право на выражение недовольства действиями властей. Однако, всё это чётко регламентируются законодательством, нарушать которое нельзя.

Мы признаём наличие проблем, нерешенных вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве. И потому предостерегаем всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия. Правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона», – заявил Бжания.

В обращении абхазский лидер назвал 2021 год «наполненным трудностями». По его словам, «испытания непрекращающейся коронавирусной инфекцией тяжело отразились на здоровье и жизни людей, на социально-экономическом положении и в целом на жизнедеятельности государства».

Глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.

«Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искажённая информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия.

В целях обеспечения общественной безопасности будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. Поэтому, уважаемые граждане, прошу не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории Республики», – сказано в обращении министра.