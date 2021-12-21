Члены «Коммунистической партии» и общества «Сталинистов» собрались в Гори в связи с днем рождения Сталина

В связи со 142-й годовщиной со дня рождения Сталина, традиционно перед домом-музеем в Гори собрались члены «Коммунистической партии» и общества «Сталинистов». Они принесли с собой красный флаг и фотографии Иосифа Сталина.

Руководитель общества «Сталинистов» Зура Зумбулидзе заявил, что Сталин победил нацизм, но сегодня «нацизм все еще есть в Грузии» и, по его словам, Михаила Саакашвили не следовало переводить в Гори.

«Сегодня знаменательная дата, сегодня родился мировой гигант. Он выиграл Вторую мировую войну. Сталин победил нацизм, но сегодняшнее правительство не смогло победить нацизм. Кого мы сюда привезли, нужно убрать из Гори», — заявил Зумбулидзе.

Из-за малочисленности участников акции, шествие в Гори не состоялось, передает Общественный вещатель Грузии.