Исчезновение Рамаза Герлиани: полиция обнаружила телефон и прощальное письмо экономиста

Полиция обнаружила телефон и письмо президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани. Расследование по делу об исчезновении бывшего замглавы Национального агентства окружающей среды началось в Грузии 20 декабря, после того, как родные два дня не могли выйти с ним на связь.

Письмо и телефон были изъяты из офиса организации — к телефону, который лежал на рабочем столе, прилагался пароль, чтобы полиция могла его вскрыть, передает Interpressnews. В письме же Рамаз Герлиани сообщает, что «многое пережил» и «устал», он также обращается к своим детям, говорит, что любит их, и просит у Бога прощения.

По делу была допрошена сестра Герлиани, которая обвинила его бывшую супругу в даче ложных показаний.

«Моя невестка дала ложные показания полиции, она сказала, что вообще не знакома с этим человеком и утверждала, что мой брат бредит. Эта женщина что-то скрывает, она хорошо знает того человека, хорошо осведомлена о том, что они предпринимают против Рамаза Герлиани», — заявила сестра.

Мужчина, о котором идет речь в комментарии – сотрудник полиции. 19 декабря Рамаз Герлиани написал в соцсети, что полицейский проник в квартиру, где проживают его экс-супруга с детьми. Как утверждал Герлиани, правоохранитель собирал на него информацию и затем продавал ее.

«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети он проник как крыса.

14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», — писал мужчина.