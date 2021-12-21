В Грузии задержан фальшивомонетчик, он подделывал монеты номиналом 1 лари

Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала мужчину, обвиняемого в изготовлении и обналичивании фальшивых монет номиналом 1 лари. Ему грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

«Расследование установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды кустарно изготовил 563 монеты формы и размера монеты в 1 лари, которые с помощью аппарата быстрого зачисления перевел на счет жены, откуда сумма впоследствии была обналичена», — сообщили в ведомстве.

Следственное управление сообщает, что при обыске дома у обвиняемого было изъято 30 монет ручной работы и необходимое для их изготовления оборудование.

Расследование ведется по второй части 180-й статьи Уголовного кодекса Грузии.